Meloni prima fra i dieci account politici con più interazioni, Calenda in testa per numero di contenuti. Il monitoraggio (Di sabato 10 settembre 2022) Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e Matteo Salvini rappresentano il 49% dei volumi del totale delle interazioni social dei politici. I primi due scavalcano il terzo nella classifica che riunisce i dieci account politici e istituzionali con più interazioni, e cioè: reazioni, commenti, share su Facebook, like e commenti su Instagram, like e retweet su Twitter, like, commenti e share su Tik Tok, like e commenti su YouTube. La leader di Fratelli d'Italia è in testa, seguita da Conte. Silvio Berlusconi le ha più che triplicate grazie al suo ingresso su TikTok (1,9 milioni di cui 1,3 solo dal social cinese). Sono alcuni dei dati emersi dal monitoraggio 'I leader politici sui social e in Tv. La campagna elettorale per le ...

