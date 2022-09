Europei di Pallanuoto | il Setterosa vince uno strepitoso bronzo

(Di venerdì 9 settembre 2022) Spalato – Unmonumentale si prende la rivincita rispetto a due mesi fa nella “finalina” dei mondiali di Budapest e schianta l’Olanda tornando a distanza di sei anni sul podio europeo quando fu ancora terza a Belgrado. Cinque reti per una commovente Roberta Bianconi, che a trentatrè anni e a distanza di dieci da quando trascinò in finale ad Eindhoven le azzurre per l’ultimo trionfo continentale, prende per mano le giovani compagne portandole fino in paradiso. Con lei l’altra protagonista è invece la più giovane, Sofia Giustini classe 2003, autrice di un torneo da protagonista e di una quaterna d’autore risultando il terminale di un gruppo nuovo nato un anno e mezzo fa e plasmato dalla sapiente guida del totem azzurro, l’olimpionico Carlo Silipo (482 presenze col Settebello) che si fa anche un bel regalo di compleanno compiendo domani 51 anni. E’ l’undicesima ...

JacomoJuventi : RT @Gazzetta_it: Europeo: il #Setterosa batte l’Olande e agguanta il bronzo! #pallanuoto - zazoomblog : Pallanuoto: Europei donne Setterosa conquista il bronzo - #Pallanuoto: #Europei #donne - glooit : Pallanuoto, Europei: Setterosa di bronzo, battuta l'Olanda leggi su Gloo -

Il terzo quarto è favorevole alle Orange: le azzurre infatti vanno sul 9 - 8 con Giustini, ma poi prendono un altro break pesante ritrovandosi sul 12 - 10 in svantaggio ad 8 dal termine. Continui ...IN AGGIORNAMENTONella finalina per il bronzo sconfitta l'Olanda per 16-13 SPALATO (CROAZIA) (ITALPRESS) - Un Setterosa monumentale si prende la rivincita rispetto ...Il Setterosa, dopo sei lunghi anni, risale sul podio continentale. Agli Europei in corso a Spalato (Croazia) le ragazze della pallanuoto si sono prese il bronzo, battendo l'Olanda per 16-13 nella fina ...