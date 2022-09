“Come si fa a essere così cattivi?”: Lulù Selassié dopo la rottura con Manuel non si trattiene più (Di giovedì 8 settembre 2022) Lulù Selassié si è aperta raccontando tutto il dolore che ha subito e il trauma che ha superato e le sue parole hanno toccato il cuore del pubblico che le si è stretto attorno, scrivendole tanti messaggi ricchi di affetto. Scopriamo che cosa ha detto. La principessa del Grande Fratello Vip 6 ha parlato della sua personale esperienza. Ecco che cosa ha svelato. Lulù-Selassie-Altranotizia-(Fonte: Google)Lulù Selassié all’incontro con lo psicologo ha ripercorso quello che è successo e il dolore che ha subito. Lulù Selassié, il dispiacere per quello che ha subito Lulù Selassiè, è stata una delle concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip 6 e ha fatto breccia nel cuore del pubblico, con la sua dolcezza, la sensibilità e la ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 8 settembre 2022)si è aperta raccontando tutto il dolore che ha subito e il trauma che ha superato e le sue parole hanno toccato il cuore del pubblico che le si è stretto attorno, scrivendole tanti messaggi ricchi di affetto. Scopriamo che cosa ha detto. La principessa del Grande Fratello Vip 6 ha parlato della sua personale esperienza. Ecco che cosa ha svelato.-Selassie-Altranotizia-(Fonte: Google)all’incontro con lo psicologo ha ripercorso quello che è successo e il dolore che ha subito., il dispiacere per quello che ha subitoSelassiè, è stata una delle concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip 6 e ha fatto breccia nel cuore del pubblico, con la sua dolcezza, la sensibilità e la ...

