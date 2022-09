Volley, Mondiali 2022, Yuri Romanò: “È quello che volevamo, ora non ci accontentiamo” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giornata magica per l’Italia ai Campionati del Mondo, giornata magica per Yuri Romanò. I suoi 22 punti, conditi da 4 ace, hanno contribuito al successo degli azzurri contro i Campioni Olimpici e vincitori dell’ultima VNL della Francia. Una vittoria che proietta l’Italia in semifinale dove incontreranno la vincente tra Slovenia ed Ucraina. L’opposto 25enne era evidentemente entusiasta al termine del match, come si percepisce dalle dichiarazioni raccolte dalla Federazione Italiana Pallavolo: “È quello che volevamo, è quello per cui abbiamo lavorato tutta l’estate. Dopo le due sconfitte per 3-0 in VNL siamo arrivati più pronti e vincere è tanta roba”. “Penso che abbiamo giocato una grande partita dal punto di vista caratteriale – ha poi aggiunto Romanò – contro un gruppo di campioni come ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giornata magica per l’Italia ai Campionati del Mondo, giornata magica per. I suoi 22 punti, conditi da 4 ace, hanno contribuito al successo degli azzurri contro i Campioni Olimpici e vincitori dell’ultima VNL della Francia. Una vittoria che proietta l’Italia in semifinale dove incontreranno la vincente tra Slovenia ed Ucraina. L’opposto 25enne era evidentemente entusiasta al termine del match, come si percepisce dalle dichiarazioni raccolte dalla Federazione Italiana Pallavolo: “Èche, èper cui abbiamo lavorato tutta l’estate. Dopo le due sconfitte per 3-0 in VNL siamo arrivati più pronti e vincere è tanta roba”. “Penso che abbiamo giocato una grande partita dal punto di vista caratteriale – ha poi aggiunto– contro un gruppo di campioni come ...

SkySport : ?? Mondiali di Volley - Quarti di finale ? ?? ITALIA-FRANCIA ?? Alle 17.30 ?? Su Sky Sport Uno ? #SkySport #Italia… - sportface2016 : +++#ITALIA DA SBALLO: RIMONTA I CAMPIONI OLIMPICI DELLA #FRANCIA 3-2 E VOLA IN SEMIFINALE AI #MONDIALI DI #VOLLEY+++ #MWCH2022 - repubblica : Immensa Italia, batte la Francia 3-2 e va in semifinale ai Mondiali di volley [dal nostro inviato Mattia Chiusano] - mariamacina : RT @mariolavia: Mondiali Volley, grandissima Italia batte Francia 3-2 (ultimo punto di Lavia!) - sportface2016 : #MWCH2022 | Azzurri in coro: '#Italia magica ma soprattutto bella' -