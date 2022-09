Sagra della porchetta finisce in rissa, 22enne accoltellato ad Ariccia (Di sabato 3 settembre 2022) Una violenta rissa è scoppiata la notte scorsa alla Sagra della porchetta di Ariccia, centro dei Castelli Romani. Un giovane di 22 anni è stato accoltellato e picchiato da due coetanei, un romano e un cittadino romeno. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri. L’autore dell’accoltellamento è stato denunciato per lesioni personali mentre l’altro giovane coinvolto nell’aggressione per resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, trasportata dai sanitari del 118 al Nuovo Ospedale dei Castelli, è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 settembre 2022) Una violentaè scoppiata la notte scorsa alladi, centro dei Castelli Romani. Un giovane di 22 anni è statoe picchiato da due coetanei, un romano e un cittadino romeno. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri. L’autore dell’accoltellamento è stato denunciato per lesioni personali mentre l’altro giovane coinvolto nell’aggressione per resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, trasportata dai sanitari del 118 al Nuovo Ospedale dei Castelli, è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

