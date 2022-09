Napoli | scoperta la casa delle sigarette di contrabbando

(Di sabato 3 settembre 2022) Blitz della Polizia di Stato in via Pietro Antonio Lettieri a. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha lasciato cadere a terra due scatoloni voluminosi, all’uscita di un edificio, per poi darsi alla fuga. Al loro interno c’erano numerose stecche didi, blitz della Polizia L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Orodan59 : @OGiannino Ancora con questa storia? Basta . La spia ( una sola ) ce l’avevano in un sito Nato a Napoli ed è stata… - Mary35999509 : RT @IlPrimatoN: Scoperta dalla guardia di finanza e segnalata all'Inps - OdeonZ__ : L'infanzia difficile, il tennis e la pesca: Napoli, alla scoperta di Navas - nefelef : RT @Turismo_Napoli: Piazza Bellini e le mura greche di Neapolis Oggi partiamo alla scoperta di Piazza Bellini e delle Mura Greche, un'antic… - Turismo_Napoli : Piazza Bellini e le mura greche di Neapolis Oggi partiamo alla scoperta di Piazza Bellini e delle Mura Greche, un'a… -

Corriere dello Sport

... Festival della musica e della cultura della Nuova Orchestra Scarlatti di, realizzato in ... "che sarà preceduta da alcune gemme vocali e strumentali di Durante, Pergolesi e Porpora alla...Pistole a salve pronte all'uso sequestrate dai carabinieri, a. I militari del nucleo operativo della compagniaStella - allertati dal 112 - hanno rinvenuto e sequestrato 3 pistole a salve. Le armi - prive del tappo rosso - erano nascoste all'interno di una cassetta contatore di via Cosenza nel quartiere ... Spalletti e le tre verità sul Napoli scoperte con il Lecce Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Stipendi Napoli 2022/2023: scopriamo il valore dei giocatori del club partenopeo per la stagione in corso e il monte ingaggi della rosa di Spalletti.