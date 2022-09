sportli26181512 : Il Sergente resta a Roma: la Lazio riparte da Milinkovic-Savic e ragiona sul rinnovo: Il Sergente è ancora Roma. Do… - cmdotcom : Il Sergente resta a Roma: la #Lazio riparte da #MilinkovicSavic e ragiona sul rinnovo - simonachilelli : Acerbi addio, il Sergente resta! Sublime!!! #forzalazio - Francesco_DOrta : @Pessi102 @AlexPieces99 @Erfaina1988 Lui ha scelto la Juve, anche rinunciando a molti soldi. Il Sergente resta alla… - CalcioNews24 : L'agente di #Milinkovic blinda il Sergente alla #Lazio -

Calciomercato.com

Alla periferia dell'impero, non ciche un mercato di riserva. Son finiti i tempi. Il grande colpo lo si fa in uscita, mica in ... Il saldo è in equilibrio e ilè rimasto. VOTO 6. ATALANTA ...... mail fatto che ancora una volta arriva lo stop in trasferta e soprattutto dopo una grande prestazione. Lazio, assist da favola per Milinkovic:dietro solo a Neymar e Messi nei top 5 ... Il Sergente resta a Roma: la Lazio riparte da Milinkovic-Savic e ragiona sul rinnovo Per quanto per 92 minuti abbia assaporato la vittoria e la conferma del primo posto in classifica, alla fine la Lazio ha dovuto accontentarsi solo di un pareggio contro la Sampdoria. Gabbiadini ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI [themoneytizer id=”99064-6] Uno dei timori più grandi del tifoso laziale riguarda l’idea di dover salutare Milinkovic; ogni ...