F1, Christian Horner: “Abbiamo rotto i sigilli solo per controllare il cambio di Max Verstappen” (Di sabato 3 settembre 2022) Uno degli aspetti più importanti di questa prima parte del weekend del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, è stato ovviamente lo stop di Max Verstappen. Il padrone di casa per eccellenza, infatti, dopo poco più di 10 minuti della FP1 è stato appiedato dalla sua RB18 per un problema al cambio. Un campanello d’allarme notevole per il campione del mondo in carica, nonostante fossimo solamente al venerdì. Una eventuale nuova sostituzione farebbe incappare Max Verstappen in una penalizzazione nella griglia di partenza e, trattandosi della sua gara di casa, sarebbe davvero una beffa che si risparmierebbe volentieri. Pochi minuti prima del via della terza sessione di prove libere, il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha fatto il punto della ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Uno degli aspetti più importanti di questa prima parte del weekend del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, è stato ovviamente lo stop di Max. Il padrone di casa per eccellenza, infatti, dopo poco più di 10 minuti della FP1 è stato appiedato dalla sua RB18 per un problema al. Un campanello d’allarme notevole per il campione del mondo in carica, nonostante fossimo solamente al venerdì. Una eventuale nuova sostituzione farebbe incappare Maxin una penalizzazione nella griglia di partenza e, trattandosi della sua gara di casa, sarebbe davvero una beffa che si risparmierebbe volentieri. Pochi minuti prima del via della terza sessione di prove libere, il team principal della Red Bull,, ha fatto il punto della ...

OA_Sport : #F1, Christian #Horner: “Abbiamo rotto i sigilli solo per controllare il cambio di Max #Verstappen” #DutchGP - F1ingenerale_ : F1 | GP Olanda - Horner sul problema in FP1 di Verstappen: ‘’Dobbiamo capire cosa è successo’’ #F1ingenerale… - ItsPego : “Non so dove avete sentito di un telaio più leggero, non è in programma” - Christian Horner Ottime notizie per i f… - honeyvettel5 : oddio christian horner spero che tu non stia facendo giochetti sporchi sotto il banco hai capito fammi vedere max d… - fuoripistanet : La prestazione di Verstappen e della Red Bull nel Gran Premio del Belgio è stata alla pari con le prestazioni messe… -