Nord Stream | fermo a tempo indefinito il gasdotto che porta il gas russo in Germania

Putin blocca il gas del Nord Stream a tempo indeterminato. Guai per l'Europa - Gazprom trova nuovo guasto, Nord Stream resta fermo - Lo scontro tra Europa e Russia sul fronte energetico. Mosca replica alla presidente della Commissione von der Layen - Stop totale a Nord Stream 1 per riparazioni, non indicata una data di riapertura - Emergenza gas, Gazprom sospende flussi Nord Stream a tempo indeterminato

Nonostante in giornata si fossero diffuse aspettative di una ripresa delle forniture di gas russo alla Germania, attraverso la parziale riapertura del gasdotto, Gazprom ha annunciato che "il trasporto di gas" è stato "completamente fermato". Il gigante energetico russo non ha dato indicazioni sulla durata della chiusura del, ...... sottolineando che 'il mercato dell'elettricità non funziona più perché è gravemente perturbato dalla manipolazione di Putin', che dovrà però fare i conti con lo stop totale al flusso da, ...Per questa ragione «il trasporto di gas è stato «completamente fermato». Gazprom ha individuato alcune perdite di olio nel corso dei lavori di manutenzione in corso alla stazione di… Leggi ...Per questa ragione “il trasporto di gas” è stato “completamente fermato” finché non saranno risolti i problemi. “I guasti e danni individuati – spiega Gazprom sul suo canale Telegram – non consentono ...