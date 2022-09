Fine dei giochi per la nave da crociera più grande del mondo. Il triste primato e lo spreco incredibile (Di venerdì 2 settembre 2022) L'imbarcazione più imponente del pianeta sta per essere demolita prima ancora di aver effettuato il suo primo ballo. È quanto sta succedendo alla nave da crociera Global Dream II, gigante marino creato dall'azienda tedesca-Hong Kong MV Werften dal valore di 1,2 miliardi di sterline. Quale sarebbe il motivo di questo incredibile spreco? La società ha dichiarato bancarotta all'inizio dell'anno e sinora nessun compratore si è fatto avanti per acquistare la costruzione. Il viaggio inaugurale, quindi, potrebbe non avvenire mai. La Global Dream II è una nave di dimensioni spropositate, lunga circa 342 metri, che al suo interno può contare addirittura 20 ponti, nonché un bellissimo parco acquatico all'aperto e un cinema. È parecchio tempo ormai che l'impresa cerca un acquirente che metta a disposizione 900 ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) L'imbarcazione più imponente del pianeta sta per essere demolita prima ancora di aver effettuato il suo primo ballo. È quanto sta succedendo alladaGlobal Dream II, gigante marino creato dall'azienda tedesca-Hong Kong MV Werften dal valore di 1,2 miliardi di sterline. Quale sarebbe il motivo di questo? La società ha dichiarato bancarotta all'inizio dell'anno e sinora nessun compratore si è fatto avanti per acquistare la costruzione. Il viaggio inaugurale, quindi, potrebbe non avvenire mai. La Global Dream II è unadi dimensioni spropositate, lunga circa 342 metri, che al suo interno può contare addirittura 20 ponti, nonché un bellissimo parco acquatico all'aperto e un cinema. È parecchio tempo ormai che l'impresa cerca un acquirente che metta a disposizione 900 ...

