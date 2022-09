PSG | partono Diallo | Kurzawa | Icardi e Draxler contro la Juve

Armandoesse01 : @BoooooFc È vero che i tempi del Napoli sono lunghi, però manca solo il problema col psg, non è che partono da 0 - ZonaBianconeri : RT @Enricosigno07: Già mi vedo la partita #juve #psg #mbappe #messi #nejmar contro #desciglio e #AlexSandro Partono già insulti #Juventus… - Enricosigno07 : Già mi vedo la partita #juve #psg #mbappe #messi #nejmar contro #desciglio e #AlexSandro Partono già insulti #Juventus #ChampionsLeague -

Sport Mediaset

... ufficiale l'arrivo di Paredes in prestito dalPer Juventus - Spezia Allegri schiera il tridente Kean - Vlahovic - Cuadrado, Gotti ribatte con Gyasi e Nzola. I bianconerisubito forte e ...... scegliendo di non sottostare alle "minacce" del. Probabili formazioni Inter Cremonese/ Diretta ...favoriti i padroni di casa nerazzurri e il segno 1 è quotato a 1,14, mentre poi si sale a ... Ligue 1: Torna a vincere il Psg. Fonseca cade in casa contro il Nizza - Sportmediaset Lo sceicco tenta di nuovo il club per lo slovacco. Se salisse a 70 milioni, Zhang potrebbe cedere Stasera alle 20 chiude il mercato e Simone Inzaghi può finalmente pensare solo al derby. Non sono bast ...Dopo le parole del presidente Nasser Al-Khelaifi e dell'allenatore Christophe Galtier (e la replica di Beppe Marotta), il club parigino in queste ore sta tentando un ultimo assalto al centrale slovacc ...