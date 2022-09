Happennino 2022: il festival dei borghi in provincia di Pesaro Urbino (Di giovedì 1 settembre 2022) L’evento da non perdere: Happennino 2022, il festival diffuso nei borghi in provincia di Pesaro Urbino. Tutte le informazioni utili. Si svolgerà nel weekend dal 2 al 4 settembre Happennino 2022, festival nei borghi appenninici della provincia di Pesaro Urbino. Tra bellezze del territorio, incontri e cultura. Un festival diffuso in cinque borghi appenninici della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 settembre 2022) L’evento da non perdere:, ildiffuso neiindi. Tutte le informazioni utili. Si svolgerà nel weekend dal 2 al 4 settembreneiappenninici delladi. Tra bellezze del territorio, incontri e cultura. Undiffuso in cinqueappenninici della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

We_Pesaro : RT @PrimaPaginaOn: Dal 2 al 4 settembre c'è 'Happennino Festival dell'entroterra', tre giorni in 5 comuni della provincia di #Pesaro con Ma… - PrimaPaginaOn : Dal 2 al 4 settembre c'è 'Happennino Festival dell'entroterra', tre giorni in 5 comuni della provincia di #Pesaro c… - rivieraoggi : Happennino, Festival dell’entroterra: al via a partire da venerdì 2 settembre - vivereurbino : Al via venerdì la V edizione di 'Happennino, Festival dell'entroterra' - Mokat76 : RT @artribune: I festival culturali in Italia di settembre. Happennino, Lake Como Design, Jazz:Re:Found -