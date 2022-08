La Serbia annulla l'EuroPride, gli organizzatori: «Colpito un diritto umano fondamentale» (Di lunedì 29 agosto 2022) Il presidente Aleksandar Vu?i? ha annunciato durante una conferenza stampa che l'EuroPride, previsto per il 17 settembre a Belgrado, sarà annullato o rinviato a causa «della crisi» Leggi su vanityfair (Di lunedì 29 agosto 2022) Il presidente Aleksandar Vu?i? ha annunciato durante una conferenza stampa che l', previsto per il 17 settembre a Belgrado, saràto o rinviato a causa «della crisi»

Billa42_ : EuroPride in Serbia: presidente annulla la celebrazione - Fiamma_jv : RT @liliaragnar: #SERBIA GRANDI COME SEMPRE E CON L'AIUTO ANCHE DELL'ARCHIVESCOVO ORTODOSSO?????? La #Serbia annulla la marcia dell'EuroPride… - J_Radetzky : @LiaQuartapelle Vuoi arrivare a comandare anche in Serbia? Quando si annulla un evento vuol dire che ci sono delle… - GiovanniCalcara : La Serbia annulla l'Europride che si sarebbe svolto a settembre - Ale79Friul : RT @liliaragnar: #SERBIA GRANDI COME SEMPRE E CON L'AIUTO ANCHE DELL'ARCHIVESCOVO ORTODOSSO?????? La #Serbia annulla la marcia dell'EuroPride… -