VUELTA A ESPANA | TAPPA 9 | UNA RAMPA FINALE DA BRIVIDI

Leggi su sportnews.snai

(Di domenica 28 agosto 2022) Riposo, questo sconosciuto. Parola che allanon devi neppure osare immaginare: non c’è tregua per la carovana rossa, che dopo aver dato fondo a tutte le proprie risorse nella prima veradi montagna “completa” della corsa, ecco che nuovamente si ritrova a fare i conti con una frazione senza un attimo di respiro. Perché da Villaviciosa a Las Praeres Nava ci saranno altri cinque GPM da affrontare, nonostante la lunghezza della(171 chilometri) non sia poi così trascendentale. E come avvenuto nella giornata di ieri, è facile ipotizzare una nuova bagarre tra i corridori che puntano alla vittoria, trainati una volta di più da quel Remco Evenepoel che dopo aver preso in mano le redini della corsa ha cominciato a entrare in modalità gestione, di fatto menando le danze e obbligando i rivali ad ...