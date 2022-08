Calcio, Serie A 2022-2023: la Salernitana schianta la Sampdoria, l’Atalanta passa a Verona (Di domenica 28 agosto 2022) Si è aperta la domenica della terza giornata della Serie A 2022-2023. Alle ore 18.30 abbiamo assistito ad un Salernitana-Sampdoria a senso unico, con i padroni di casa che dominano con il punteggio di 4-0, quindi in Hellas Verona-Atalanta, importante successo esterno degli orobici per In classifica la squadra di mister Gasperini si porta al primo posto a pari merito con Milan, Lazio, Torino e Roma a quota 7 punti, mentre la Salernitana si mette in decima posizione con 4 punti. Verona e Samp, invece, rimangono ferme a braccetto a quota 1 punto, con i doriani che non hanno ancora segnato una rete dopo 3 turni. A questo punto la terza giornata di campionato si concluderà con i match delle ore 20.45 Fiorentina-Napoli e Lecce ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Si è aperta la domenica della terza giornata della. Alle ore 18.30 abbiamo assistito ad una senso unico, con i padroni di casa che dominano con il punteggio di 4-0, quindi in Hellas-Atalanta, importante successo esterno degli orobici per In classifica la squadra di mister Gasperini si porta al primo posto a pari merito con Milan, Lazio, Torino e Roma a quota 7 punti, mentre lasi mette in decima posizione con 4 punti.e Samp, invece, rimangono ferme a braccetto a quota 1 punto, con i doriani che non hanno ancora segnato una rete dopo 3 turni. A questo punto la terza giornata di campionato si concluderà con i match delle ore 20.45 Fiorentina-Napoli e Lecce ...

