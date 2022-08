Stella e Ivan, lei muore a 19 anni e lui si salva. Investiti da un ragazzo positivo a alcol e droga (Di sabato 27 agosto 2022) Doveva essere una serata di festa, allegra, per due giovani fidanzati. Erano andati a un concerto del rapper Ernia, nella periferia di Brescia. Si sono divertiti e alla fine dello spettacolo sono saliti su una moto per tornare a casa. Poi la tragedia: la moto entra in collisione con un’auto che sta davanti a loro. Cadono a terra: il ragazzo – Ivan – si salva, lei Stella Mutti (19 anni), non ce la fa. Il conducente della macchina, un ragazzo di 25 anni, è risultato positivo all’alcol test e nel sangue sarebbero state riscontrate anche tracce di droga leggera. È indagato a piede libero, nei suoi confronti, però, non è scattata alcuna misura restrittiva perché la dinamica dell’incidente non è ancora chiara e non ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 agosto 2022) Doveva essere una serata di festa, allegra, per due giovani fidanzati. Erano andati a un concerto del rapper Ernia, nella periferia di Brescia. Si sono divertiti e alla fine dello spettacolo sono saliti su una moto per tornare a casa. Poi la tragedia: la moto entra in collisione con un’auto che sta davanti a loro. Cadono a terra: il– si, leiMutti (19), non ce la fa. Il conducente della macchina, undi 25, è risultatoall’test e nel sangue sarebbero state riscontrate anche tracce dileggera. È indagato a piede libero, nei suoi confronti, però, non è scattata alcuna misura restrittiva perché la dinamica dell’incidente non è ancora chiara e non ci ...

