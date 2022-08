Colpo di teatro Juventus, la rivelazione di Allegri spiazza: “Può partire titolare” (Di venerdì 26 agosto 2022) Importante vigilia del match per la Juventus di Massimiliano Allegri. Tanti infortuni ed una situazione particolare in vista della Roma. L’inizio di stagione della Juventus di Massimiliano Allegri è stato finora alquanto complicato. La società è intervenuta sul mercato con acquisti di livello internazionale come Di Maria e Pogba, ma ha perso subito entrambi per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 26 agosto 2022) Importante vigilia del match per ladi Massimiliano. Tanti infortuni ed una situazione particolare in vista della Roma. L’inizio di stagione delladi Massimilianoè stato finora alquanto complicato. La società è intervenuta sul mercato con acquisti di livello internazionale come Di Maria e Pogba, ma ha perso subito entrambi per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pietroraffa : Quando sento odore di dibattiti elettorali vado a rivedermi quelli passati e potrei passarci le ore. E dopo decenni… - samcro0501 : Nono impossibile, ha messo tanti di quei like ai compagni di nazionale, sta arrivando a Torino, stanno solo aspetta… - francuzziellu : @Super3mp Occorre quel colpo di teatro alla Moggi quando mandò in pensione Trapattoni e prese il più grande di tutti i tempi :Lippi ?? - Giok701Giok : RT @pietroraffa: Quando sento odore di dibattiti elettorali vado a rivedermi quelli passati e potrei passarci le ore. E dopo decenni sono a… - _treacherous_13 : @lifeelsee Mi sento male solo ad immaginarmele. Io spero ancora in un colpo di teatro dove decidono di rinnovare -