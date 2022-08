Morte Kobe Bryant, risarcimento da 16 milioni alla moglie dopo diffusione foto (Di giovedì 25 agosto 2022) A poche ore da quello che sarebbe stato il 44esimo compleanno di Kobe Bryant, arriva un’importante svolta in quello che è stato il processo legato alla diffusione delle foto dell’incidente che ha portato alla Morte del cestista e della figlia Gianna, oltre ad altre sette persone. Infatti, la giuria federale incaricata ha condannato la contea di Los Angeles al pagamento di un risarcimento da 16 milioni di dollari alla moglie Vanessa a causa del comportamento di vigili del fuoco e forze dell’ordine accorse sul luogo dell’impatto e accusate di invasione della privacy e aumento dell’angoscia emotiva. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) A poche ore da quello che sarebbe stato il 44esimo compleanno di, arriva un’importante svolta in quello che è stato il processo legatodelledell’incidente che ha portatodel cestista e della figlia Gianna, oltre ad altre sette persone. Infatti, la giuria federale incaricata ha condannato la contea di Los Angeles al pagamento di unda 16di dollariVanessa a causa del comportamento di vigili del fuoco e forze dell’ordine accorse sul luogo dell’impatto e accusate di invasione della privacy e aumento dell’angoscia emotiva. SportFace.

