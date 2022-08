Jay Vine | da Zwift alla vittoria di tappa della Vuelta a España

(Di giovedì 25 agosto 2022) Laregala sempre belle storie da raccontare. Come quella dello scalatore australiano Jay, vincitore dinel primo arrivo in salita di quest’edizione sul Pico Jano. Unadurissima che i corridori hanno affrontato quasi interamente sotto una pioggia copiosa che ha causato anche qualche caduta in gruppo, ma riprendendo altresì al meglio l’epica di questa fantastica grande corsa. LEGGI ANCHE: Dove vedere lain tv e streaming La storia di JayQuella di Jaynon è la classica storia del corridore medio, che inizia ad andare in bici, vince corse importanti tra i giovani e poi strappa un contratto da professionista. Nato a Townsville, cittadina situata nello stato del Queensland ...

SMSNEWSOFFICIAL : VUELTA DI SPAGNA 2022: Jay Vine ha vinto la sesta tappa, Remco Evenepoel ha indossato la maglia rossa - tourdebier : Vince il primo arrivo in salita della #LaVuelta22, nella nebbia, lui che è arrivato fra i professionisti allenandos… - silvano_cibien : RT @Eurosport_IT: CHE TAPPA ALLA VUELTA! ???????? Questo è l'arrivo all'Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo, traguardo avvolto dalla… - Eurosport_IT : CHE TAPPA ALLA VUELTA! ???????? Questo è l'arrivo all'Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo, traguardo avvolto… - bytend : RT @Cyclingtimenews: #LaVuelta22 Primo successo da professionista per il 26enne Jay #Vine ???? -

, 26enne australiano della Alpecin - Deceuninck ha vinto la sesta tappa della Vuelta, 181 km e arrivo in salita da Bilbao al Pico Jano, giornata caratterizzata da un forte maltempo, nebbia e ...DIRETTA VUELTA 2022:VINCITORE DELLA 6TAPPA, EVENEPOEL LEADERha vinto la sesta tappa Bilbao - Pico Jano/San Miguel de Aguayo della Vuelta 2022 . Nome a sorpresa per dominare il primo arrivo in salita, l'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La sesta tappa della Vuelta, con arrivo in salita a Pico Jano, è stata vinta in solitaria dall’australiano dell’Alpecin Jay Vine che ha preceduto di quindici secondi Remco Evenepoel. Il belga della Qu ...