La Bce verso una nuova stretta sui tassi? Ecco cosa può significare

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La Banca centrale europea potrebbe stringere ulteriormente la curva di rientro dalla lunga fase di politiche espansive degli ultimi anni e procedere con un nuovo aumento deidi interesse a settembre dopo la crescita estiva dello 0,5%. A giustificarle sarebbero le incertezze sulla ripresa dell’Eurozona, la possibilità che l’Unione Europea cada in recessione di fronte a InsideOver.

PaoloLuraschi : da parte della Bce prevalentemente nell'ordine di grandezza 100bp entro fine anno,mentre i rendimenti bond governat… - ardovig : @zia_mare Se alla base di tutto ci fossero studi di mercato, quelli stessi che stanno chiudendo gli sportelli banca… - unimpresa : ??? Unimpresa sul Corriere della Sera – Inflazione e bollette in volata, la Bce verso la nuova stretta… - NavajoToni : @andreaortolo Sei distratto , ha fatto un gran bel lavoro , esposizione verso BCE da 480 a 640 miliardi ... - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: Domanda semplice: che faranno le destre di salvini/meloni/berlusconi se la bce non acquistasse più i titoli italiani d… -

... eppure l'ex governatore dellaè convinto che i partiti sapranno "ritrovare quella coesione ... il presidente del Meeting quasi li interrompe, ringrazia il premier, lo accompagnal'uscita, ...Ricordo con piacere le parole di elogioil nostro Paese del Cancelliere tedesco Olaf Scholz ... È stata la terza volta per l'ex governatore dellaalla manifestazione di Comunione e Liberazione.(Teleborsa) - Il 27 luglio la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base per la seconda volta consecutiva nel tentativo di riportare sotto controllo l'inflazione più alta ...Un intervento aggressivo della Bce sui tassi può sollevare le sorti della moneta unica, crollata sotto la parità con il dollaro Secondo gli analisti non sarà Lagarde a salvare l'euro.