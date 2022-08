(Di martedì 23 agosto 2022) È stata presentata in Giappone una speciale one - off di718GT4 , realizzata daExclusive Manufaktur , che rende omaggio alla celebre (per i conoscitori del genere) auto da ...

È stata presentata in Giappone una speciale one - off diCayman GT4 , realizzata daExclusive Manufaktur , che rende omaggio alla celebre (per i conoscitori del genere) auto da corsa906 degli anni Sessanta . L'auto è un modello ...Questa vettura del 1968 era stata creata daper combattere le Ferrari, all'epoca molto competitive nelle gare in salita. Gli spunti di design arrivano anche dalla 906 e dallaRS 60 Spyder ... Porsche 718 Cayman GT4: arriva una one-off che celebra l'iconica 906 del 1967 - QN Motori L'auto, in versione esclusiva solo per il Giappone, rende omaggio alla Porsche 906 che vinse il GP del Giappone nel 1967 ...Porsche ha svelato nelle scorse ore in Giappone una speciale one-off della Porsche 718 Cayman GT4 che rende omaggio alla 906 da corsa degli anni ‘60. Il modello unico è stato creato da Porsche Exclusi ...