Calciomercato Roma, rinforzi in difesa: Diallo in cima alla lista di Tiago Pinto (Di lunedì 22 agosto 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi cercano rinforzi in difesa, con Diallo del PSG che sarebbe in cima alla lista di Tiago Pinto La Roma cerca rinforzi in difesa e il nome in cima alla lista di Tiago Pinto arriva dalla Francia. Come riportato da Il Messaggero, infatti, il g.m. giallorosso avrebbe messo gli occhi su Abdou Diallo del PSG, già accostato in questo finestra di mercato a Napoli e Milan. Il centrale, che all’occorrenza può agire da terzino, è la prima scelta della Roma per la difesa. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022): i giallorossi cercanoin, condel PSG che sarebbe indiLacercaine il nome indiarriva dFrancia. Come riportato da Il Messaggero, infatti, il g.m. giallorosso avrebbe messo gli occhi su Abdoudel PSG, già accostato in questo finestra di mercato a Napoli e Milan. Il centrale, che all’occorrenza può agire da terzino, è la prima scelta dellaper la. L'articolo ...

