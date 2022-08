Al via il Campionato Italiano d’Altura 2022 a Monfalcone: i velisti in gara (Di lunedì 22 agosto 2022) Pochi giorni ci separano dall’inizio del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura 2022. L’evento è organizzato dallo Yacht Club Monfalcone e sarà ospitato nell’apposito Marina, pronto ad accogliere i partecipanti in una location completamente nuova con 298 posti per barche fino a 40 metri. Dopo cinque anni dal Campionato Italiano ORC, la vela d’Altura fa il suo ritorno in Adriatico e lo fa con numeri importanti: saranno, infatti, oltre 60 le barche iscritte che andranno ad arricchire un programma fatto da prove tecniche molto impegnative che si svolgeranno tra giovedì 25 e domenica 28 agosto. Quattro i raggruppamenti al Campionato Italiano d’Altura Flotta che sarà divisa in due classi e quattro ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 22 agosto 2022) Pochi giorni ci separano dall’inizio delAssoluto di Vela. L’evento è organizzato dallo Yacht Clube sarà ospitato nell’apposito Marina, pronto ad accogliere i partecipanti in una location completamente nuova con 298 posti per barche fino a 40 metri. Dopo cinque anni dalORC, la velafa il suo ritorno in Adriatico e lo fa con numeri importanti: saranno, infatti, oltre 60 le barche iscritte che andranno ad arricchire un programma fatto da prove tecniche molto impegnative che si svolgeranno tra giovedì 25 e domenica 28 agosto. Quattro i raggruppamenti alFlotta che sarà divisa in due classi e quattro ...

codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Ucraina riparte il campionato. Porte chiuse e fuga in bunker se suona l'allarme aereo - ILOVEPACALCIO : Ucraina, riparte il campionato: al via senza pubblico e con rifugi antiaerei - Ilovepalermocalcio - sportli26181512 : Ucraina, riparte il campionato. Porte chiuse e fuga nei bunker se suona l'allarme aereo: Ucraina, riparte il campio… - Gazzetta_it : #Ucraina riparte il campionato. Porte chiuse e fuga in bunker se suona l'allarme aereo - m_bufalino : I problemi del Pisa (e come risolverli) dopo le prime due giornate di campionato -