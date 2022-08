Fiorentina, due difensori per rinforzare il reparto (Di domenica 21 agosto 2022) Fiorentina: non soltanto Barak. Servono due difensori e i nomi sono quelli di Cistana del Brescia e Faes del Reims La Fiorentina è pronta a chiudere per Barak, ma oltre alla mezzala, sta cercando dei rinforzi per il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dal Tirreno, i due nomi che i viola seguono in difesa sono quelli di Andrea Cistana del Brescia e Wout Faes, belga classe ’98 del Reims. Sul secondo c’è anche l’interessamento del Torino che ha offerto, e vistosi rifiutare, un’offerta da 12 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022): non soltanto Barak. Servono duee i nomi sono quelli di Cistana del Brescia e Faes del Reims Laè pronta a chiudere per Barak, ma oltre alla mezzala, sta cercando dei rinforzi per ildifensivo. Secondo quanto riportato dal Tirreno, i due nomi che i viola seguono in difesa sono quelli di Andrea Cistana del Brescia e Wout Faes, belga classe ’98 del Reims. Sul secondo c’è anche l’interessamento del Torino che ha offerto, e vistosi rifiutare, un’offerta da 12 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Fiorentina, due difensori per rinforzare il reparto - infoitsport : Due motivi per cui Antonín Barák è sempre più vicino alla Fiorentina - Fiorentinanews : Non solo la mezzala, la Fiorentina segue anche due difensori per rinforzare il reparto - violanews : Da #Verona arrivano due indizi sul possibile addio di #Barak. A questo punto la #Fiorentina è pronta all'affondo, a… - fiorentina_it : #Empoli in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive, maxi rotazione di uomini per la #Fiorentina in vista d… -