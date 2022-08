La Juve è la squadra con più giorni di stop, ma non quella con più giocatori infortunati: LA CLASSIFICA (Di venerdì 19 agosto 2022) Gli infortuni che stanno mettendo in difficoltà la Juventus fanno discutere, tanto che ci si interroga sulla cause (l'età... Leggi su calciomercato (Di venerdì 19 agosto 2022) Gli infortuni che stanno mettendo in difficoltà lantus fanno discutere, tanto che ci si interroga sulla cause (l'età...

romeoagresti : Come arriva la #Juve alla prima di campionato? ?? I terzini sinistri spaventano ?? La squadra necessita ancora di r… - zazoomblog : La Juve è la squadra con più giorni di stop ma non quella con più giocatori infortunati: LA CLASSIFICA - #squadra… - ShootersykEku : #Ursino'capace di intendere e volere?'...Il problema #Juve,si chiama #Allegri.Vincere contro il #Sassuolo con 4 tir… - umbertofontane2 : @MaooNes @Naples___ @pisto_gol Appunto! Qui entra in gioco anche il marketing! Poi parliamo di calcio? Una squadra… - Tiarossi2 : RT @juanito92x: quindi una squadra che vince per 9 anni consecutivi lo scudetto non resterà nella storia e non sarà GRANDE JUVE ora però pr… -