“È passato troppo tempo senza vincere titoli” – Lewandowski giura di porre fine alla siccità d’argento del Barcellona (Di giovedì 18 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Robert Lewandowski ha promesso che grandi cose sono all’orizzonte per il Barcellona, ??credendo che i blaugrana abbiano aspettato “troppo a lungo” per l’argenteria. L’attaccante, che il mese scorso ha completato il suo trasferimento da 50 milioni di euro dal Bayern Monaco, ha esordito sabato con i giganti catalani contro il Rayo Vallecano. Nonostante non sia riuscito a trovare la rete nel pareggio a reti inviolate al Camp Nou, il capitano della Polonia ha avuto un tiro annullato dal VAR mentre ha anche colpito un legno. Il Barca sta cercando di riconquistare il titolo della Liga in questa stagione, dopo aver indossato l’ultima volta la corona nel 2018-19, mentre la scorsa stagione ha chiuso a 13 punti dai futuri campioni del Real Madrid. Intanto sono trascorsi 16 mesi dall’ultimo ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 18 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Robertha promesso che grandi cose sono all’orizzonte per il, ??credendo che i blaugrana abbiano aspettato “a lungo” per l’argenteria. L’attaccante, che il mese scorso ha completato il suo trasferimento da 50 milioni di euro dal Bayern Monaco, ha esordito sabato con i giganti catalani contro il Rayo Vallecano. Nonostante non sia riuscito a trovare la rete nel pareggio a reti inviolate al Camp Nou, il capitano della Polonia ha avuto un tiro annullato dal VAR mentre ha anche colpito un legno. Il Barca sta cercando di riconquistare il titolo della Liga in questa stagione, dopo aver indossato l’ultima volta la corona nel 2018-19, mentre la scorsa stagione ha chiuso a 13 punti dai futuri campioni del Real Madrid. Intanto sono trascorsi 16 mesi dall’ultimo ...

