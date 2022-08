(Di giovedì 18 agosto 2022)Dipreferisce beccarsi la pioggia cheun’ombrello.Di, è donna dalla comicità innata. Ovunque si trovi è protagonista di esilaranti gag, come l’ultima, a Matera.si trova in vacanza nella Città dei sassi con i figli, dove non rinuncia ai suoi tradizionali siparietti. Prima in versione guida, racconta la storia

TuttoSuRoma : Carmen Di Pietro rifiuta di comprare l'ombrello a 5 euro: «Costa troppo, a #Roma lo pago di meno» - granitallimone : io vorrei vivere con la stessa spensieratezza di carmen di pietro - stefanodonno75 : News 5 G da un'idea di Stefano Donno : Carmen di Pietro a Matera oggi con sua figlia Carm... - carmen_distaso : RT @AlfaroliMarco: Letta ha mandato a casa Piero Grasso, che fece condannare Cuffaro, e ha confermato Casini, che fece eleggere Cuffaro. Ol… - zazoomblog : Carmen Di Pietro in versione guida turistica per un giorno. Le sue parole (VIDEO) - #Carmen #Pietro #versione… -

...Santa Cecilia di Roma diretti dal maestro Herbert von Karajan nella Basilica di Sanin ... Quincy Jones, Roger Waters, Michael Nyman, Claudio Baglioni,Consoli, Anthony and the Johnson e ...Di, donna dalla comicità innata. Ovunque si trovi è protagonista di esilaranti gag, come l'ultima, a Matera .si trova in vacanza nella Città dei sassi con i figli, dove non ...Carmen Di Pietro, donna dalla comicità innata. Ovunque si trovi è protagonista di esilaranti gag, come l'ultima, a Matera. Carmen si trova in vacanza nella Città ...Carmen Di Pietro in una nuova versione: l'ex naufraga diventa guida turistica per un giorno a Matera. Ecco le sue parole ...