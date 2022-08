Cristiano Ronaldo annuncia un’intervista: “tante bugie, presto saprete la verità” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le ultime settimane non sono state sicuramente facili per Cristiano Ronaldo. Il rapporto con il Manchester United è ormai compromesso, il portoghese è in contatto con alcune squadre per un trasferimento già in questa sessione di calciomercato. L’inizio di stagione dei Red Devils è stato drammatico, sono arrivate due sconfitte consecutive contro squadre in lotta per la salvezza e le prospettive non sono di sicuro incoraggianti. Cristiano Ronaldo ha deciso di uscire allo scoperto. “saprete la verità in un paio di settimane, quando rilascerò un’intervista. I media stanno mentendo. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo 5 sono vere. Seguite questo consiglio”, il messaggio sui social del calciatore portoghese attraverso commenti a post social. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le ultime settimane non sono state sicuramente facili per. Il rapporto con il Manchester United è ormai compromesso, il portoghese è in contatto con alcune squadre per un trasferimento già in questa sessione di calciomercato. L’inizio di stagione dei Red Devils è stato drammatico, sono arrivate due sconfitte consecutive contro squadre in lotta per la salvezza e le prospettive non sono di sicuro incoraggianti.ha deciso di uscire allo scoperto. “lain un paio di settimane, quando rilascerò. I media stanno mentendo. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo 5 sono vere. Seguite questo consiglio”, il messaggio sui social del calciatore portoghese attraverso commenti a post social. L'articolo ...

