App DAZN, brutta sorpresa per questi abbonati? (Di martedì 16 agosto 2022) Il Campionato di Serie A TIM è ricominciato e ovviamente tanti utenti si sono abbonati a DAZN e hanno scaricato l’app ma per alcuni c’è stata una brutta sorpresa Mettendo da parte i disservizi che sembrano essersi riproposti nonostante i miglioramenti promessi, sembra che per diversi utenti della piattaforma di streaming spagnola si sia presentata L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 16 agosto 2022) Il Campionato di Serie A TIM è ricominciato e ovviamente tanti utenti si sonoe hanno scaricato l’app ma per alcuni c’è stata unaMettendo da parte i disservizi che sembrano essersi riproposti nonostante i miglioramenti promessi, sembra che per diversi utenti della piattaforma di streaming spagnola si sia presentata L'articolo proviene da Consumatore.com.

antonio_gaito : #DAZN ancora problemi: prima disconnessioni da tutti i dispositivi, ora app fuori servizio. Dopo un anno si peggior… - Danyboy1991 : RT @name_emanuela: Ma esattamente i contatti di #dazn a cosa servono? No perché la live chat l’operatore non c’è mai, Cerchi di comunicare… - name_emanuela : Ma esattamente i contatti di #dazn a cosa servono? No perché la live chat l’operatore non c’è mai, Cerchi di comuni… - Ledbowski : @Luna_di_Venezia @SchoneKapelle @mauro_marley @DAZN_IT ??. oh ragazzi, io comunque viste due partite di fila, male s… - F1Carcarla : A parte le date che sono un po' casuali ma questo lo avevo notato già in precedenza, un secondo cellulare android p… -