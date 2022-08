ATP Montreal 2022 | Carreno Busta rimonta Hurkacz e vince il suo primo Masters 1000

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022) Pablocompleta la sua settimana magica eil suodella carriera. Lo spagnolo è stato senza alcun dubbio il migliore sul cemento die anche in finale ha saputo prevalere incontro il polacco Hubertcon il punteggio di 3-6 6-3 6-3 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Un successo indimenticabile per, che fa un balzo al quattordicesimo posto del ranking ATP (davanti a Matteo Berrettini) e lancia anche la sua candidatura per le ATP Finals, visto che ora è undicesimo. Non sono bastati 18 ace e 31nti ad, che ha commesso molti più errori non forzati del suo avversario (24 contro ...