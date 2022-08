BMX, Europei 2022: Iveta Miculycova si aggiudica la medaglia d’oro nel Park! Argento per Müller, bronzo a Perez. Delude Worthington (Di venerdì 12 agosto 2022) La finale odierna del BMX Park femminile ai Campionati Europei 2022 di Monaco di Baviera, in Germania, si è conclusa con una sorprendente medaglia d’oro per Iveta Miculycova: la ceca, classe 2005, ha stupito tutti portando a casa il titolo europeo grazie a un perfetto primo round, in occasione del quale ha totalizzato 80.00 punti (76.60 nel secondo) primeggiando rispetto alle rivali. Secondo posto a quota 78.60 e, dunque, Argento per la padrona di casa, la tedesca Kim Lea Müller, mentre la francese Laury Perez ha conquistato il bronzo con 78.20 punti (appena 0.40 dunque a distanziare le due atlete appena menzionate). Si tratta dunque di un podio quanto mai inatteso, ai piedi del quale figura una delle candidate per una ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) La finale odierna del BMX Park femminile ai Campionatidi Monaco di Baviera, in Germania, si è conclusa con una sorprendenteper: la ceca, classe 2005, ha stupito tutti portando a casa il titolo europeo grazie a un perfetto primo round, in occasione del quale ha totalizzato 80.00 punti (76.60 nel secondo) primeggiando rispetto alle rivali. Secondo posto a quota 78.60 e, dunque,per la padrona di casa, la tedesca Kim Lea, mentre la francese Lauryha conquistato ilcon 78.20 punti (appena 0.40 dunque a distanziare le due atlete appena menzionate). Si tratta dunque di un podio quanto mai inatteso, ai piedi del quale figura una delle candidate per una ...

