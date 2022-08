Us Open 2022, Zverev pessimista: “Cercherò di esserci, anche se per poco” (Di giovedì 11 agosto 2022) Alexander Zverev, in una conferenza stampa indetta ad Amburgo, ha parlato delle possibilità di vederlo all’opera ai prossimi Us Open 2022. Il tedesco, che si era infortunato lo scorso giugno al Roland Garros contro Nadal, in cui la sua caviglia destra ha fatto un brutto movimento portando allo strappo di tre legamenti esterni e al conseguente intervento, è apparso molto pessimista, nonostante abbia affermato che “Cercherò comunque di esserci, anche se sarà una presenza molto, molto breve”. Zverev è tornato ad allenarsi cinque giorni fa, e al più tardi punta a tornare a giocare nella fase a gironi della Coppa Davis, di scena proprio ad Amburgo dal 13 al 18 settembre. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Alexander, in una conferenza stampa indetta ad Amburgo, ha parlato delle possibilità di vederlo all’opera ai prossimi Us. Il tedesco, che si era infortunato lo scorso giugno al Roland Garros contro Nadal, in cui la sua caviglia destra ha fatto un brutto movimento portando allo strappo di tre legamenti esterni e al conseguente intervento, è apparso molto, nonostante abbia affermato che “comunque dise sarà una presenza molto, molto breve”.è tornato ad allenarsi cinque giorni fa, e al più tardi punta a tornare a giocare nella fase a gironi della Coppa Davis, di scena proprio ad Amburgo dal 13 al 18 settembre. SportFace.

Open_gol : La sorella di Stefano Cucchi tra i candidati di punta della formazione di sinistra e verdi - DavidPuente : No! Greta Thunberg non ha mai chiesto ai cinesi di rinunciare alle bacchette per «salvare gli alberi» - Open_gol : «Descrivermi come “la moglie di” è frutto di una cultura maschilista che vuole raccontare le donne non attraverso i… - Open_gol : «Abbiamo deciso di provarci» Matteo Renzi - OA_Sport : #CINCINNATI #ATP #TENNIS Rafael Nadal in volo verso gli States: l'iberico ci sarà, ultimo test prima degli US Open -