Bollettino Covid-19 oggi | giovedì 11 agosto | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il-19 aggiornato a112022. Prosegue il monitoraggio dei dati delle ultime ventiquattro ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco quindi di seguito i numeri della giornata odierna.si registrano 28.433 nuovi, 130, 57.911, 40.510 tamponi molecolari, 321 (0) ricoverati in terapia intensiva, 8.358 (-234) ricoverati negli altri reparti. Inoltre ...

West Nile, Iss: salgono a 144 i casi in Italia. Sono 10 i morti