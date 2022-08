Milan | si va verso il sold out per la prima gara a San Siro con l’Udinese

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Sansi avviail tutto esaurito per l’esordio nella Serie A 2022/23 del, Campione d’Italia in carica. Sabato alle ore 16 infatti, i rossoneri ospiterannoe, al momento, sono stati venduti circa 30mila biglietti, che si aggiungono ai 40.000 abbonamenti.out anche tutti i biglietti “Club 1899”, l’esperienza Premium VIP in area hospitality rivolta ai tifosi. Sansarà una bolgia, per iniziare al meglio la stagione, con la speranza che si chiuda esattamente come si è chiusa la scorsa, se non meglio. SportFace.

