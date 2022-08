Robert Downey Jr. e sua moglie Susan debuttano nel mondo dei podcast con The Sunshine Place (Di martedì 9 agosto 2022) Il podcast The Sunshine Place racconterà la storia della setta Syonan e Robert Downey Jr e sua moglie Susan ne saranno produttori. Robert Downey Jr e sua moglie Susan Downey debutteranno nel mondo dei podcast con una serie intitolata The Sunshine Place. Il progetto sarà prodotto da Team Downey e Wink Pictures per conto di Cadence13. The Sunshine Place racconterà la storia della struttura per rehab e comunità, situata in California, che usava delle droghe sperimentali e si è trasformata poi in una setta pericolosa e violenta, guidata dal fondatore Charles E. Diedrich. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 agosto 2022) IlTheracconterà la storia della setta Syonan eJr e suane saranno produttori.Jr e suadebutteranno neldeicon una serie intitolata The. Il progetto sarà prodotto da Teame Wink Pictures per conto di Cadence13. Theracconterà la storia della struttura per rehab e comunità, situata in California, che usava delle droghe sperimentali e si è trasformata poi in una setta pericolosa e violenta, guidata dal fondatore Charles E. Diedrich. ...

GiuseppeZlatan2 : @IlCarroDiOrigi Se lui è Maignan io sono Robert Downey Jr - greta_didio : Qualcuno va a Trecasali stasera? Comunque Robertino DJ mi sa un sacco di Robert Downey jr dite che l’ha scelto ap… - ginconlacrime : Robert Downey Jr che cazzo fai - Sofia23504120 : RT @thestepsforward: LO DICO? Lo dico: Harry non vincerà mai l’oscar: attori come Johnny Depp, Jim Carrey, Bradley Cooper, Kevin Costner, T… - Sanfra1407 : @MatteDj23 No. È quello con Robert Downey Jr? Merita? -