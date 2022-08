WWE | Ufficiale il licenziamento di John Laurinaitis

(Di lunedì 8 agosto 2022) Si vociferava già da tempo e anche la revoca del ruolo da Capo delle Relazioni coi Talenti poteva essere un effettivo segnale di una possibile rottura tra la WWE eera uno dei fedelissimi di Vince McMahon infatti erano molti anni che aveva un ruolo dirigenziale in WWE, ed è ricordato anche per il suo periodo on-screen come General Manager sia di Raw che di Smackdown fra il 2011 e il 2012, dove si rese protagonista anche di un match controCena ad Over The Limit 2012 addirittura vincendolo grazie all’aiuto di Big Show. Un…silenzioso Secondo quanto riportato da PWInsider è ormaila fine del rapporto frae la compagnia, con l’ex GM che è stato ufficialmente licenziato e non si attendeva ...

