I timori e le denunce delle autorità europee sul contrabbando di armi fornite all’Ucraina

(Di lunedì 8 agosto 2022) Nelle ultime settimane isuldiin Ucraina si sono intensificati. Le situazioni incresciose e i sospetti circostanziati hanno portato alle dichiarazioni di alti funzionari di vari Paesi e organismi internazionali. Un allarme è giunto dal ministro della Difesa della Repubblica Ceca Jana ?ernochová, che ha paventato uno scenario jugoslavo per il destinooccidentalia Kiev: È difficile evitare il traffico o il– non ce l’abbiamo fatta in ex Jugoslavia e probabilmente non lo eviteremo in Ucraina. E se le preoccupazioni di Praga sono giustificate dai più di 3,2 miliardi di corone (circa 130 milioni di euro) date sotto forma di aiuti militari, si può immaginare l’inquietudine di Washington proporzionalmente ai miliardi ...