Torna ‘VinEstate’ | la rassegna dedicata ai vini del Taburno giunta alla 47esima edizione

(Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorrecuso (Bn) – Partita a Torrecuso la macchina organizzativa delladi, laaidel, in programma nel grazioso borgo sannita da giovedì 1 a domenica 4 settembre. “Quest’anno il sipario susi alzerà giovedì 1 settembre e non più il venerdì – annuncia Angelino Iannella sindaco di Torrecuso. Insieme al Comitato VinEstate e a tutte le associazioni territoriali stiamo per ultimare il ricco programma della kermesse, caratterizzata come il momento più importante per apprezzare la ricca offerta enologica della nostra area. Avremo le nostre aziende del territorio nelle piazze principali del paese – afferma Iannella – che faranno gradire l’ottimo prodotto ottenuto ...

