Maltempo nel Trentino, forti piogge e frane: in val di Fassa strade chiuse ed evacuati 150 persone da case ed alberghi (Di sabato 6 agosto 2022) Maltempo nel Trentino: nelle scorse ore e nelle prossime c’è allerta meteo che già ha causato danni in diverse zone con centinaia di evacuati. Alcune strade sono state chiuse per ore e i Vigili del Fuoco sono ancora a lavoro. Maltempo nel Trentino, forti piogge e frane Il Maltempo delle scorse ore si è abbattuto particolarmente su alcune regioni del Nord Italia. Infatti, si sono registrati violenti nubifragi sul Trentino Alto Adige con esondazioni di torrenti che hanno causato smottamenti, frane e colate di fango che hanno isolato alcune frazioni e interrotto diverse strade. Molti gli alberi abbattuti dal forte vento che hanno ovviamente comportato le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 agosto 2022)nel: nelle scorse ore e nelle prossime c’è allerta meteo che già ha causato danni in diverse zone con centinaia di. Alcunesono stateper ore e i Vigili del Fuoco sono ancora a lavoro.nelIldelle scorse ore si è abbattuto particolarmente su alcune regioni del Nord Italia. Infatti, si sono registrati violenti nubifragi sulAlto Adige con esondazioni di torrenti che hanno causato smottamenti,e colate di fango che hanno isolato alcune frazioni e interrotto diverse. Molti gli alberi abbattuti dal forte vento che hanno ovviamente comportato le ...

