"Due giorni mi sono bastati": lo schiaffo di Perisic all'Inter, una frase clamorosa (Di venerdì 5 agosto 2022) L'addio di Ivan Perisic all'Inter è sicuramente importante, tanto quanto il ritorno a Milano di Romelu Lukaku. L'uomo forse per eccellenza dell'Inter di Simone Inzaghi, che ha perso il duello contro i cugini del Milan per lo Scudetto, consolandosi però con Coppa Italia e Supercoppa italiana. Se inizialmente a inizio stagione c'erano delle speranze caute di trattenerlo in maglia nerazzurra, lo schiaffo alla dirigenza Interista è arrivato in diretta tv dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, con quel "Non si trattano così i campioni, parlando di rinnovo all'ultimo momento". Perisic racconta come è iniziato l'Interesse del Tottenham Uno schiaffo che ha gelato i cuori dei tifosi e fatto capire al mondo del calcio che la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) L'addio di Ivanall'è sicuramente importante, tanto quanto il ritorno a Milano di Romelu Lukaku. L'uomo forse per eccellenza dell'di Simone Inzaghi, che ha perso il duello contro i cugini del Milan per lo Scudetto, consolandosi però con Coppa Italia e Supercoppa italiana. Se inizialmente a inizio stagione c'erano delle speranze caute di trattenerlo in maglia nerazzurra, loalla dirigenzaista è arrivato in diretta tv dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, con quel "Non si trattano così i campioni, parlando di rinnovo all'ultimo momento".racconta come è iniziato l'esse del Tottenham Unoche ha gelato i cuori dei tifosi e fatto capire al mondo del calcio che la sua ...

AlfredoPedulla : Aggiornamento #Sanchez: non era fatta due giorni fa, non è fatta ora. L’#OM non ha formalizzato offerta precisa, qu… - AlexBazzaro : Attendo i giornalisti, mai stati prima in Ucraina che due giorni dopo pontificavano sull’invasione russa, spiegarci… - SeaWatchItaly : ?? Le autorità italiane hanno indicato Taranto come porto di sbarco per la #SeaWatch3 e le 438 persone soccorse. Da… - Saiani_Andrea : @LucaBizzarri @GiorgiaMeloni Io non l'ho mai sentita affermare che vuole fare il #PDC .... non è così sprovveduta.… - IvanaIv29438384 : RT @ArchivioDisarmo: ??Nei prossimi giorni ricorrono due importanti anniversari: ?? 50 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Non Prolif… -