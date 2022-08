Monza, Berlusconi: “Con questa campagna acquisti, speriamo di salvarci. Champions? Una battuta” (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Monza ha stupito, ma nemmeno troppo, nella campagna estiva di calciomercato: infatti, per la prima in Serie A dei brianzoli, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno voluto investire pesantemente per provare a centrare comodamente la salvezza. Concetto ribadito dall’ex Premier a Rtl 102.5: “Dovevamo arrivare in Serie A un anno prima, poi un certo arbitro ci ha negato un gol… Ad ogni modo, ora ci siamo, e speriamo di restarci e di non sfigurare, dopo la campagna acquisti che abbiamo fatto“. Quindi l’obiettivo realistico rimane la permanenza nel massimo campionato italiano, al di là di alcune dichiarazioni fatte nelle scorse settimane che prevedevano obiettivi addirittura europei: “La Champions League? Quella era una della mie tante battute”, ammette. ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilha stupito, ma nemmeno troppo, nellaestiva di calciomercato: infatti, per la prima in Serie A dei brianzoli, Silvioe Adriano Galliani hanno voluto investire pesantemente per provare a centrare comodamente la salvezza. Concetto ribadito dall’ex Premier a Rtl 102.5: “Dovevamo arrivare in Serie A un anno prima, poi un certo arbitro ci ha negato un gol… Ad ogni modo, ora ci siamo, edi restarci e di non sfigurare, dopo lache abbiamo fatto“. Quindi l’obiettivo realistico rimane la permanenza nel massimo campionato italiano, al di là di alcune dichiarazioni fatte nelle scorse settimane che prevedevano obiettivi addirittura europei: “LaLeague? Quella era una della mie tante battute”, ammette. ...

