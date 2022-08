San Siro, i tempi del dibattito pubblico: previsti 10 incontri (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il dibattito pubblico sulla realizzazione del nuovo stadio che Inter e Milan vogliono realizzare a Milano dovrebbe partire nel mese di settembre. L’obiettivo di chi lo coordina è quello di realizzare 4-5 incontri pubblici aperti alla città, in parte in presenza e in parte online, e altri 4-5 incontri più tecnici per coinvolgere associazioni, mondo delle Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilsulla realizzazione del nuovo stadio che Inter e Milan vogliono realizzare a Milano dovrebbe partire nel mese di settembre. L’obiettivo di chi lo coordina è quello di realizzare 4-5pubblici aperti alla città, in parte in presenza e in parte online, e altri 4-5più tecnici per coinvolgere associazioni, mondo delle Calcio e Finanza.

acmilan : ?? New season, same passion ??? Get your season ticket now and see you at San Siro ??? ?? Nuova stagione, stessa pa… - acmilan : Waste no time, tickets are now available for our second home game against Bologna ???? Sono disponibili da oggi i b… - IlContiAndrea : Dopo l’ultimo concerto a San Siro, sono state annunciate già le prossime date negli stadi di #Ultimo per l’estate 2… - edo1899 : RT @CalcioFinanza: San Siro, Inter e Milan invieranno a breve il nuovo progetto aggiornato al Comune di Milano - Rohonnycco : RT @share_the_love_: ??vendo un biglietto per il concerto di Louis Tomlinson all’Ippodromo di San Siro del 3 settembre?? #cercobiglietto #v… -