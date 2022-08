Emergenza gas, in Germania a rischio persino le cremazioni. Gli operatori: “La morte non si può spegnere” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ci sono anche risvolti ben macabri nella crisi energetica con cui sono alle prese Europa e Germania in particolare. Situazioni che danno però il senso del livello di Emergenza raggiunto. Anche l’associazione tedesca degli operatori funerari è costretta a prendere contromisure. “La morte non si può spegnere”, ha commentato Svend-Joerk Sobolewski, presidente del consorzio di cremazione tedesco, ricordando come ogni anno circa un milione di tedeschi scelga di essere cremato. Il ricorso alla cremazione in Germania è più alto che in molti altri paesi europei anche per ragioni storiche, culturali e demografiche. In caso di razionamento del gas, ha quindi spiegato Sobolewski, il settore dovrebbe avere la priorità perché, senza gas, la maggior parte degli impianti non può funzionare. Come le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ci sono anche risvolti ben macabri nella crisi energetica con cui sono alle prese Europa ein particolare. Situazioni che danno però il senso del livello diraggiunto. Anche l’associazione tedesca deglifunerari è costretta a prendere contromisure. “Lanon si può”, ha commentato Svend-Joerk Sobolewski, presidente del consorzio di cremazione tedesco, ricordando come ogni anno circa un milione di tedeschi scelga di essere cremato. Il ricorso alla cremazione inè più alto che in molti altri paesi europei anche per ragioni storiche, culturali e demografiche. In caso di razionamento del gas, ha quindi spiegato Sobolewski, il settore dovrebbe avere la priorità perché, senza gas, la maggior parte degli impianti non può funzionare. Come le ...

