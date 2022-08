I 10 consigli per migliorare esperienza di visione DAZN in vacanza (Di martedì 2 agosto 2022) Con il fischio d’inizio del campionato Serie A TIM programmato per il 13 agosto, saranno molti gli italiani pronti a collegarsi fuori città, dal mare o dalla montagna, per vivere l’emozioni del grande calcio anche in vacanza. Che sia da smart tv, smartphone, tablet o pc, per prepararsi al meglio alla ripartenza della nuova stagione calcistica e migliorare l’esperienza di visione in live streaming, potrebbe essere utile seguire alcuni suggerimenti.Per qualsiasi informazione ‘pre-partenza’, ricordati che è già attivo il nuovo servizio clienti DAZN. Potrai richiedere assistenza a un operatore chiamando il numero telefonico +39 02 8295 8308... Leggi su digital-news (Di martedì 2 agosto 2022) Con il fischio d’inizio del campionato Serie A TIM programmato per il 13 agosto, saranno molti gli italiani pronti a collegarsi fuori città, dal mare o dalla montagna, per vivere l’emozioni del grande calcio anche in. Che sia da smart tv, smartphone, tablet o pc, per prepararsi al meglio alla ripartenza della nuova stagione calcistica el’diin live streaming, potrebbe essere utile seguire alcuni suggerimenti.Per qualsiasi informazione ‘pre-partenza’, ricordati che è già attivo il nuovo servizio clienti. Potrai richiedere assistenza a un operatore chiamando il numero telefonico +39 02 8295 8308...

