Gaetano, risposta da brividi sul futuro: “Ho un sogno” (Di martedì 2 agosto 2022) Il centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in compagnia di Alessio Zerbin e Matteo Politano. Il calciatore, nel corso del suo intervento, ha avuto modo di parlare anche del suo futuro, che resta comunque un rebus. Non è escluso, infatti, che l’ex Cremonese possa partire in prestito, con la possibilità anche di tornare nella società lombarda. Sono in corso, dunque, le valutazioni da parte della dirigenza e del tecnico Luciano Spalletti, che ha voluto osservarlo più da vicino nel corso dei due ritiri tra Dimaro e Castel Di Sangro. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Indossare la maglia del Napoli è un’emozione indescrivibile. Ho un ottimo rapporto con mister Spalletti: è bravo con i giovani e ci aiuta a prendere ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) Il centrocampista del Napoli, Gianluca, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in compagnia di Alessio Zerbin e Matteo Politano. Il calciatore, nel corso del suo intervento, ha avuto modo di parlare anche del suo, che resta comunque un rebus. Non è escluso, infatti, che l’ex Cremonese possa partire in prestito, con la possibilità anche di tornare nella società lombarda. Sono in corso, dunque, le valutazioni da parte della dirigenza e del tecnico Luciano Spalletti, che ha voluto osservarlo più da vicino nel corso dei due ritiri tra Dimaro e Castel Di Sangro. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Indossare la maglia del Napoli è un’emozione indescrivibile. Ho un ottimo rapporto con mister Spalletti: è bravo con i giovani e ci aiuta a prendere ...

gaetano_fortini : @janavel7 Dubbio : è più stupido chi continua ad agitare la ridicola, patetica, preistorica supercazzola del fascis… - gaetano_rizza : Turista recensisce #Colosseo con una sola stella spiegando: 'C'ero già stato 40 anni fa, non l'hanno ancora finito!… - cristinapasque : RT @Loretta88197243: Bravo Gaetano una risposta magistrale per Gianfranco!???? - Loretta88197243 : Bravo Gaetano una risposta magistrale per Gianfranco!???? - Gaetano_io : Ho chiesto a questo fine intellettuale se percepisse dei compensi dal giornale 'la verità' per le cose che pubblica… -