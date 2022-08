Anatoly Chubais ricoverato in Sardegna, ipotesi avvelenamento per l’ex fedelissimo di Putin (Di lunedì 1 agosto 2022) Anatoly Chubais ricoverato in Sardegna: al momento, non è ancora stata scartata l’ipotesi dell’avvelenamento per l’ex fedelissimo di Putin. Anatoly Chubais ricoverato in Sardegna, ipotesi avvelenamento l’ex consigliere e fedelissimo del presidente russo Vladimir Putin, Anatoly Chubais, è stato ricoverato a Olbia, in Sardegna, in gravi condizioni di salute. Sulla base delle informazioni diffuse sinora, pare che Chubais si trovasse in vacanza in Costa Smeralda quando è stato travolto da un improvviso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 agosto 2022)in: al momento, non è ancora stata scartata l’dell’perdiinconsigliere edel presidente russo Vladimir, è statoa Olbia, in, in gravi condizioni di salute. Sulla base delle informazioni diffuse sinora, pare chesi trovasse in vacanza in Costa Smeralda quando è stato travolto da un improvviso ...

