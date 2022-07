Supplenze GPS | i docenti che compileranno la domanda sapranno già dove saranno le cattedre? Le indicazioni VIDEO

(Di domenica 31 luglio 2022) Uno dei problemi segnalati sin da subito dalle organizzazioni sindacali in merito alla compilazione dellaper la scelta delle sedi per leda Gps è quello di scegliere le scuole al buio, nel senso che non si conosceranno in tempo lerealmente disponibili. L'articoloGPS, ichelagiàle? Le

ProDocente : Supplenze GPS, le risposte alle domande più frequenti: QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Lunedì 1 agosto alle… - fgutoledo1 : RT @CastellanaCarlo: Indicazione delle 150 preferenze per le GAE e le GPS: le scadenze e suggerimenti utili! #supplenze #150preferenze #scu… - lacittanews : Di redazione Supplenze anno scolastico 2022/23: gli aspiranti correttamente inseriti nelle graduato… - zazoomblog : Supplenze Gps e GaE le risposte alle domande più frequenti: QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Lunedì 1 agosto… - zazoomblog : Supplenze GPS le risposte alle domande più frequenti: QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Lunedì 1 agosto alle… -

... nel corso l'informativa l'Amministrazione ha sostenuto che i supplenti inseriti nelleA048 e ... La CISL Scuola ha chiesto che sia prevista anche per questel'ora di programmazione in ...GaE e2022, come si compilerà la DOMANDA online: cosa indicare. Accettazione nomina e rinuncia La consulenza È possibile richiedere consulenza all'indirizzo [email protected] (non è ...Dal 2 agosto al via la scelta delle sedi per le supplenze da Gps. C’è tempo fino alle ore 14 del 16 agosto. Per l'occasione torna Question Time, la rubrica di consulenza in diretta su Facebook e YouTu ...Salerno. Scuola: il salernitano sembra essere quello più ambito in Italia per numero di precari della scuola Supplenze annuali e precari in provincia di Salerno. Il salernitano sembra essere quello pi ...