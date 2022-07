Matrimonio da favola per Manuela Arcuri, ma una grande assenza pesa (Di domenica 31 luglio 2022) Matrimonio da favola per Manuela Arcuri che da poco ha coronato il suo sogno d’amore, ma tra gli invitati si è notata una grande assenza: il motivo. Uno dei personaggi più amati dagli italiani, quando fin da giovanissima è diventata un simbolo di bellezza e sensualità. Manuela Arcuri, classe 1977, ha da poco deciso di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 31 luglio 2022)daperche da poco ha coronato il suo sogno d’amore, ma tra gli invitati si è notata una: il motivo. Uno dei personaggi più amati dagli italiani, quando fin da giovanissima è diventata un simbolo di bellezza e sensualità., classe 1977, ha da poco deciso di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

mans_martha : RT @Chiara02224370: Presto ci emozionerete con un'altro fantastico matrimonio da favola ?? in un infinito tripudio di gioia infinita come il… - fainformazione : VIDEO - Ultime dai Bennifer: J-Lo ha preso il cognome Affleck Ben Affleck e Jennifer Lopez, i Bennifer, hanno fatt… - fainfocultura : VIDEO - Ultime dai Bennifer: J-Lo ha preso il cognome Affleck Ben Affleck e Jennifer Lopez, i Bennifer, hanno fatt… - ghada30937684 : RT @Chiara02224370: Presto ci emozionerete con un'altro fantastico matrimonio da favola ?? in un infinito tripudio di gioia infinita come il… - MariaCanzanella : RT @Chiara02224370: Presto ci emozionerete con un'altro fantastico matrimonio da favola ?? in un infinito tripudio di gioia infinita come il… -