F1, GP Ungheria 2022. Binotto: "Strategia? La macchina non ha funzionato"

"Tutti ci aspettavamo un risultato diverso, la vettura non ha funzionato ed è evidente. Non è un problema di Strategia, ma più della vettura. Oggi la Ferrari non ha girato in queste condizioni, si poteva mettere qualunque gomma. La monoposto non ci ha permesso di fare ciò che volevamo. Cercheremo di analizzare il motivo per cui non avevamo il passo giusto". Lo ha detto Mattia Binotto, team principal della Ferrari, dopo il Gran Premio di Ungheria di Formula 1. "Oggi io sono il responsabile della scuderia e analizzo prima di tutto questo – prosegue a Sky Sport – Sapevamo che con le gomme dure ci sarebbero stati almeno 2-3 giri di warm-up. Sui 30 giri, sapevamo che i primi 10 sarebbero stati i più difficili. Non sto dicendo che la scelta delle gomme bianche sia quella giusta, ma bisogna rivedere tutto".

