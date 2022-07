Olimpiadi dei Forum, il messaggio del parroco don Alfonso Calvano (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPonte (Bn) – Ormai siamo alle battute finali delle Olimpiadi dei Forum dei Giovani che si stanno tenendo a Ponte e Torrecuso fino a domani, domenica 31 luglio e non potevano mancare le riflessioni del parroco di Ponte, don Alfonso Calvano, che è stato a fianco a questi giovani sin dall’inizio insieme all’ ‘Anspi’ Santa Generosa, partner di questo importante evento. “Quest’anno abbiamo la gioia di stare insieme per vivere le Olimpiadi organizzate dai Forum di Ponte e di Torrecuso e voglio salutare, unitamente a Don Antonio Fragnito, parroco della Comunità di S. Erasmo Vescovo di Torrecuso, tutti i ragazzi che in questi giorni stanno partecipando alle Olimpiadi – afferma don Alfonso. È un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPonte (Bn) – Ormai siamo alle battute finali delledeidei Giovani che si stanno tenendo a Ponte e Torrecuso fino a domani, domenica 31 luglio e non potevano mancare le riflessioni deldi Ponte, don, che è stato a fianco a questi giovani sin dall’inizio insieme all’ ‘Anspi’ Santa Generosa, partner di questo importante evento. “Quest’anno abbiamo la gioia di stare insieme per vivere leorganizzate daidi Ponte e di Torrecuso e voglio salutare, unitamente a Don Antonio Fragnito,della Comunità di S. Erasmo Vescovo di Torrecuso, tutti i ragazzi che in questi giorni stanno partecipando alle– afferma don. È un ...

